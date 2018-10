’Liever betere verbinding dan tribunes’

Als je in West-Brabant of Zeeland woont en vanaf Antwerpen naar huis wil dan moet je met een stoptrein, tien stops, naar Essen. Daar is het eindpunt omdat deze trein niet in Nederland mag rijden! Vervolgens, na 12 minuten wachten, stap je in een trein die waarschijnlijk uit het museum is getoverd, naar Roosendaal. Na een overstap van maar liefst 23 minuten ben je na een paar minuten in Bergen op Zoom. In totaal ben je 1 uur en 26 minuten onderweg.

Dan denk je nog iets in een kiosk te kunnen kopen, een broodje of zo, maar die zijn na 18.00 uur dicht. Er wordt zeker gedacht dat reizigers dan geen honger meer hebben.

Sophie van Eekelen