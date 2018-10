’Wat een treurige actie van Tony!’

Ik heb de hele week alleen maar zitten rekenen hoeveel mensen er deze week in godsnaam naar huis zouden worden gestuurd. Twee teams van zeven blijven erover. Er gaan dus welgeteld DRIE mensen naar huis. Heel even was ik bang dat ze dat voor elkaar gingen boksen door twee kapiteins dan alvast maar te verzuipen. Eb, vloed... Jongens wat een doodenge proef!

NIEUW KAMP

Het nieuwe kamp wordt samengesteld. En voor het gemak worden Johnny, Corry en Nienke achtergelaten op het eiland. 'Naar huis!' denkt het nieuwe kamp Noord maar niets is minder waar. Duivelseiland is wat de klok slaat. Ik had het geweldig gevonden als I Am Aisha daar op ze had gewacht met een tafel vol insecten maar dat kunnen we Corry uiteraard niet aandoen.

Na uitleg van de proef kan Tony alleen maar jankend in een hoekje gaan zitten omdat hij ladderbouwer Corry niet heeft meegenomen. Want ondertussen op Duivelseiland klust Corry een vijf sterren all inclusieve-resort van bamboe in elkaar waar je met gemak met zestien man drie maanden heerlijk aan de waan van de dag kunt ontsnappen.

TACTIEK

Het lijkt me handig dat kamp Onbekend zijn tactiek een beetje gaat bijschaven en de volgende proef eens heel toevalligerwijs verliest. Dan kan eindelijk Gwenda op het vliegtuig richting Nederland.

Want hoe zij nu ook weer een aantal maal tijdens de proef 'We hebben nu al een dikke voorsprong jongens' heeft geroepen, bezorgt mij uitslag van boven tot onder. Jahaaa, ik vind het ook allemaal hartstikke knap en nee, ik doe dit niet na. Maar, ik ben wel een stuk vriendelijker tegen de mensen waar ik in het dagelijks leven mee te maken heb.

LEKKER KOKKERELLEN

Ik weet dat ik elke week een beetje van lievelingskamp verander. Maar ik begin nu in te zien dat het gewoon te maken heeft met in welk kamp Corry zit. Ik shift gewoon lekker met Corry mee.

Het kneuterige eigen huis en tuin- gehalte op Duivelseiland is zo heerlijk om naar te kijken. Drie hele fijne mensen bij elkaar die naar elkaar luisteren, lekker kokkerellen, huisjes bouwen... Misschien niet spannend, maar ik vind het wel heerlijk Expeditie Robinson.

HEIMWEE

En dan is daar de eilandraad... ik zit altijd met het programma mee te typen en heb zo net voor het eind van de aflevering het stuk wel zo goed als af. Heel soms verander ik nog wie er nou eigenlijk uit is gegaan omdat ik verkeerd gegokt heb maar bij dit einde zat ik met mijn mond vol tanden...Want Donny wordt eruit gestemd en dan zegt almighty kapitein DJ Tony himself...' Ik ga met Donny mee.' Hij stapt eruit, hij houdt het voor gezien!

Heimwee nekt hem schijnbaar al tien dagen. Ik vind het heel eventjes zielig maar denk meteen daarna 'TONY, L*L, had die arme Donny er lekker in gelaten dan!' Want dat is natuurlijk echt heel zuur: hij neemt Donny mee in zijn ondergang, puur en alleen omdat zijn ego nog even wilde horen dat hij deze aflevering toch lekker gehaald zou hebben... Treurig.

Nu hoop ik HELEMAAL dat bruggenbouwer Corry gaat winnen! Zet hem op Cor!

