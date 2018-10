Rwanda laat tegenstander regering Rwigara vrij

Rwigara werd ruim een jaar geleden samen met haar moeder opgepakt omdat ze de staatsveiligheid in Rwanda in gevaar zouden hebben gebracht. Dat was ruim een maand nadat president Paul Kagame voor een derde termijn werd gekozen. Kagame keeg 98 procent van de stemmen.

Rwigara had het in die stembusgang tegen Kagame willen opnemen, maar ze werd van deelname uitgesloten omdat haar kandidatuur door onvoldoende mensen zou worden ondersteund.

Volgens critici regeert Kagame steeds autoritairder in het Oost-Afrikaanse land en wordt de media en oppositie de mond gesnoerd.