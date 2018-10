Natuurlijk is het een mooi succes dat oppakken van vier Russische spionnen door onze MIVD. Maar laten we één ding niet vergeten: wat de Russen deden doen álle landen die daar de kennis en de mogelijkheden toe hebben. En met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid lopen de Amerikanen en de Chinezen hierin ver voorop.

Laten we gewaarschuwd zijn door dit voorval wat nu eens een keer in de openbaarheid komt. Onze infrastructuur is op veel punten erg kwetsbaar en relatief gemakkelijk te ontregelen. En dan maken we iets heel anders mee dan een gegevens-hack.

Eric Meuffels, Engelen