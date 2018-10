Van Rooijen lijsttrekker 50Plus in Senaat

De naam van Van Rooijen (76) zoemde al een tijdje rond aan het Binnenhof. Er was in de partij wel enige twijfel, omdat de seniore volksvertegenwoordiger een belangrijk gezicht voor 50Plus in de Tweede Kamer is. Hij heeft veel verstand van het pensioendossier en voerde eerder een marathondebat om de afschaffing van de wet Hillen (de aflosboete) tegen te houden.

50Plus hoopt met Van Rooijen extra gewicht in de schaal te leggen om zetels binnen te halen bij de Eerste Kamerverkiezingen, die volgen op de verkiezingen van de provinciale staten komend voorjaar. De coalitie heeft nu nog een minimale meerderheid in de Senaat. De zetels van 50Plus kunnen in beeld komen als de coalitie op zoek gaat naar meerderheden, als ze zetels verliest bij de verkiezingen.