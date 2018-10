Ook op CDA groeit druk om dividendtaks

Het schrappen van de dividendbelasting komt uit de koker van de VVD, maar het CDA bepleitte de afgelopen maanden de maatregel ook steeds enthousiaster. Dit terwijl coalitiegenoten CU, en in mindere mate D66, duidelijk maakten dat het voor hen niet had gehoeven en dat het onderdeel is van een compromis. Buma reageert nu echter niet op herhaalde verzoeken om een reactie. Net als de VVD heeft hij dus iets uit te leggen.

Buma ging er op Radio 1, op 20 september in het programma van Sven Kockelmann, nog vanuit dat Unilever met het hoofdkantoor naar Nederland zou komen. „Ik acht de kans zelf heel erg groot dat deze aandeelhouders er uiteindelijk voor kiezen dat Unilever in Nederland blijft.”

Bekijk ook: Ministers balen van Unilever

De CDA’er leek in het interview te suggereren dat er een nieuw weegmoment komt als Unilever, zoals nu blijkt, toch niet naar Nederland komt met het hoofdkantoor. Op de vraag of hij het schrappen van de taks nog steeds zou verdedigen als Unilever zich niet in Nederland vestigt, zei hij alleen: „Laten we eerst maar eens die besluitvorming afwachten.” Tegelijkertijd stelde de christendemocraat ook dat het besluit om de taks te schrappen ’niet alleen voor Unilever’ is genomen en dat hij voor het besluit staat.

Ook de andere coalitiegenoten VVD, D66 en CU hullen zich vooralsnog in stilzwijgen. De meeste ministers wilden er bij de start van de ministerraad ook niks over zeggen, ze lieten alleen blijken dat ze balen van het besluit. Er was een uitzondering: minister Dekker (Rechtsbescherming). Die VVD-minister verdedigt het schrappen van de belasting nog steeds openlijk. Hij vond het nieuws jammer: „Maar het verandert niks aan het voornemen van het kabinet om Nederland aantrekkelijk te maken.” Op de vraag of de afschaffing van de dividendbelasting gewoon op de agenda blijft staan: „Ja, dat lijkt me wel.” Volgens hem gaat het bij een aantrekkelijk vestigingsklimaat maken om meer bedrijven dan alleen Unilever.