Smartwatch verraadt 90-jarige moordenaar

De laatste keer dat Anthony en Karen elkaar zagen, kwam Anthony bij zijn stiefdochter op bezoek in haar huis in San Jose in de Amerikaanse staat California. De man had zelfgemaakte pizza en koekjes meegebracht en volgens de 90-jarige kreeg hij bij zijn vertrek twee rozen van Karen. Als blijk voor waardering voor het lekkere eten. Zo meldt The New York Times.

Vijf dagen na de ontmoeting trof een collega van Karen haar levenloze lichaam aan. Ze had verwondingen aan haar hoofd en nek en droeg een smartwatch. Uit dataonderzoek van de fitbit die de vrouw op het moment van haar dood droeg, bleek dat haar hartslag piekte en uiteindelijk stopte op het moment van de onmoeting met haar stiefvader, Anthony.

De 90-jarige man is aangehouden en wordt verdacht van de moord op zijn stiefdochter.