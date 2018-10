Man na klopjacht in been geschoten op station Breukelen

Rond een uur of elf vanmorgen kreeg de politie melding van een vrouw die bij haar woning in Breukelen bedreigd werd door een man. Het zou mogelijk gaan om een conflict in de relationele sfeer, zo meldt de politie.

Een klopjacht op de man volgde door de straten van het Utrechtse plaatsje. Daarbij werd ook een burgernetmelding uitgedaan waarbij werd opgeroepen uit te kijken naar een 37-jarige, blanke gespierde man met kort opgeschoren donkerblond haar. ‘Persoon niet zelf benaderen’, waarschuwde Burgernet.

De man werd uiteindelijk op het station gespot en kon na een schot in zijn been in de boeien worden geslagen. Wanneer het treinverkeer wordt hervat, is nog onduidelijk.