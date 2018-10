In het Gooi hebben wij hectares bos en grasland en een prima organisatie: het Goois Natuurreservaat. Met al die natuurbruggen is het gebied zo groot, daar kunnen nog best wel een paar herten bij.

Ik wandel regelmatig in de bossen, maar struikel echt niet over roedels herten. Door menselijke fouten zijn deze herten de dupe. De dood is zo definitief. Kom in actie en adopteer een paar herten.

Maarten van Weel, Blaricum