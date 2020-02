Dodental coronavirus China naar 2345

PEKING - In China zijn in het afgelopen etmaal 109 mensen omgekomen door het nieuwe coronavirus. Dat zijn er negen minder dan een dag eerder en een stuk minder dan eerder deze week. De meeste doden vielen weer in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak. Daar kwamen 106 mensen om het leven. Dat laat de nationale gezondheidscommissie in China zaterdag weten.