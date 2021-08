Dood aangetroffen man Breedenbroek is 62-jarige uit Turkije

Kort nadat de man werd aangetroffen, zei de politie te vermoeden dat er sprake is geweest van een misdrijf. Daarvan gaat de politie nu nog steeds uit. „Het onderzoek loopt nog volop en richt zich erop wat er met het slachtoffer gebeurd is.”

Kort na het incident kreeg de politie vele tientallen tips binnen over de gevonden man, die werd aangetroffen langs het Beggelderpad. De politie is nog steeds op zoek naar informatie over de man en wil graag weten met wie hij omging of waar hij verbleef in de twee weken voor zijn dood. Donderdag en vrijdag wordt in de omgeving van de vindplaats een matrixbord geplaatst om getuigen op te roepen zich te melden.