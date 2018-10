Kamerleden zeggen bezoek aan Moskou af

Sven Koopmans Ⓒ ANP

DEN HAAG - De Tweede Kamerleden die over twee weken een werkbezoek aan Rusland zouden brengen, zien daar voorlopig van af. Ze kunnen de poging van Rusland om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken, niet zomaar over hun kant laten gaan, vinden ze.