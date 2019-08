Zaak tegen Epstein gesloten

Rechter Richard Berman zei eerder al dat hij verplicht was de zaak te sluiten. Hij gaf nog wel een podium aan vrouwen die zeggen als tiener misbruikt te zijn door Epstein. Ze kregen daardoor alsnog de kans hun verhaal te doen in de rechtszaal.

Aanklagers zeggen dat het onderzoek naar de vermeende misdrijven van de steenrijke Epstein gewoon doorgaat. Dat de zakenman niet meer kan worden vervolgd, betekent volgens hen niet dat eventuele handlangers nu ook vrijuit gaan.

Complot

Epstein is op 10 augustus levenloos aangetroffen in zijn cel. Uit onderzoek bleek dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Advocaten van de multimiljonair hebben vraagtekens gezet bij die conclusie. Ook doen tal van complottheorieën de ronde over zijn dood.

Heb jij hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl