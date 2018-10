Boete voor smokkel water over Belgische grens

De Belgische was in Frankrijk boodschappen gaan doen en passeerde de grens met zeventig pakken met elk zes flessen. In totaal ging er 420 liter de grens over.

Een wakkere douanier hield haar aan. „Er gelden strikte regels”, zegt een douanebeambte in Sudpresse.

De vrouw zegt dat ze water had gehaald voor de hele familie. In Frankrijk is gebotteld water ongeveer de helft goedkoper dan in België.

Normaal is er vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Voor alcohol en tabak zijn er limieten, maar voor alcoholvrije drank en koffie is dat niet het geval. Alles hangt af van de interpretatie, of de gemoedstoestand van de douanebeambte.

Een douanebeambte vertelt omroep RTBF: „De hoeveelheid is duidelijk veel te groot voor één familie.” De douane ziet het dan als een handeltje.

De vrouw uit Houdeng wordt in Belgische media omschreven als een gepensioneerde vrouw, maar Le Soir weet weer dat ze een winkeltje zou hebben. Vooral nachtwinkels in België zouden flink verdienen aan de verkoop van uit Frankrijk geïmporteerd water.