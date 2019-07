Koreaan steekt zichzelf in brand bij ambassade

De man van in de zeventig stichtte brand in zijn voertuig voor het ambassadegebouw en stierf later in het ziekenhuis, aldus de autoriteiten. In de auto werden ook ongeveer twintig wegwerpgasflessen gevonden.

Volgens een bericht in de lokale media was de schoonvader van de overleden man slachtoffer van Japanse dwangarbeid in oorlogstijd.

Het incident komt op een moment dat de betrekkingen tussen Seoul en Tokio verslechteren door een al lang lopend dispuut over compensatie voor slachtoffers van dwangarbeid. Japan kondigde vorige maand harde restricties aan op exporten die cruciaal zijn voor Zuid-Koreaanse tech-giganten zoals Samsung Electronics.