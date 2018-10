Tijdelijk verbod op rooien in bos van Hambach

Politie is aanwezig in het Hambach bos, waar milieuactivisten hun intrek hadden genomen in boomhutten. (archiefbeeld) Ⓒ AFP

MÜNSTER - De rechtbank in Münster heeft een tijdelijk verbod afgekondigd op het rooien van bomen in het bos van Hambach. De Duitse bond voor natuur- en milieubescherming BUND had in een kort geding om het rooiverbod gevraagd.