Kabinet heroverweegt afschaffen dividendtaks

Rutte zegt dat kabinet het hele pakket aan kabinetsmaatregelen voor het bedrijfsleven, inclusief de afschaffing van de dividendbelasting, opnieuw gaat wegen.

Aanleiding voor de koerswijziging is het besluit van levensmiddelenconcern Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Rotterdam te verplaatsen. De afschaffing van de dividendbelasting had het voor de levensmiddelengigant aantrekkelijker moeten maken om zich volledig te vestigen in Nederland.

Teleurstellend

Rutte noemt het besluit van Unilever „teleurstellend.” Premier Rutte zegt desondanks dat de afschaffing van de dividendtaks niet voor één bedrijf is genomen, maar het nieuws van vandaag is volgens hem wel relevant om mee te wegen.

De minister-president wil niet reageren op de uitspraak van Unilever-topman Paul Polman. Die stelt dat de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam van de baan is vanwege de discussie over de dividendbelasting in Nederland. „Dat laat ik aan hem”, zei Rutte gevraagd naar een reactie op zijn uitspraak.

In de Tweede Kamer is er al langer veel kritiek op de maatregel, omdat het kabinet circa 2 miljard euro aan inkomsten misloopt door het schrappen van de taks. Rutte geeft toe dat hij de maatregel zelf beter had kunnen verdedigen. „Het was niet een geheel geslaagde uitleg.”

