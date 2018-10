Baas Interpol niet eerste bekende Chinees die ’verdwijnt’

Meng werd in Harbin geboren en studeerde af op Rechten aan de Universiteit van Peking. Hij is in China viceminister van openbare veiligheid binnen de communistische partij. Sinds zijn aanstelling daar in 2004 werd hij ook hoofd van de Chinese vestiging van Interpol. Naast hoofd van de Chinese Kustwacht was hij adjunct-directeur van de Chinese State Oceanic Administration, waarbij hij verantwoordelijk werd voor het kustgebied. Daarnaast vocht hij namens het regime tegen terrorisme en drugs binnen commissies.

Meng werd in 2016 unaniem verkozen tot president tijdens een meeting in Indonesië. Dat China een hoofd zou leveren, leek ook een kwestie van tijd, omdat het land een vijfde van de wereldbevolking voor zijn rekening neemt. De verkiezing leidde tot veel internationale kritiek. Amnesty International wees op zijn verleden in de Chinese Communistische Partij. James Lewis van het Centre of Strategic and International Studies, een Amerikaanse denktank, vreesde dat de president zijn macht zou misbruiken om politieke opponenten in het buitenland op de zwarte lijst van Interpol te zetten. Eerder zette China al stappen tegen Oegoerse activisten en dissidenten in Thailand. Andere lidstaten van Interpol zouden daar mogelijk minder kritisch tegenover staan met een Chinees aan de macht.

Toch klonk Meng vaak als een ware bruggenbouwer. Tijdens zijn speeches benadrukte hij het belang van internationale samenwerking. Voorstanders wezen er ook op dat Meng hierdoor corruptie in China makkelijker zou kunnen aanpakken, door gevluchte corrupte officials in het buitenland terug naar het land te halen. Voorlopig bestaan er echter nog altijd geen formele uitleveringsovereenkomsten tussen China en de VS, vanwege het onderlinge wantrouwen.

Verdwijningen

Meng is niet de enige bekendheid die in de afgelopen maanden in China verdwenen is. Onder hen is de Chinese actrice Fan Bingbing. Vaak worden ze vastgehouden door het regime en duiken ze weer op als ze corruptie bekennen. De termijn van Meng als Interpol-voorzitter loopt nog tot 2020.