Gemeente Moerdijk: vluchtelingenbos moet gekapt

„Dit moet zo snel mogelijk de kop ingedrukt worden. Wij gaan hier niet de winter mee in”, zegt burgemeester Klijs tegen Omroep Brabant. „Het droogt maar niet op. Ik had gehoopt dat als we er wat meer bovenop zouden zitten, ze de moed zouden opgeven en het ergens anders zouden proberen. Tot op de dag van vandaag is dat niet het geval”, aldus de burgemeester tegen de regionale omroep.

De burgemeester heeft er alle vertrouwen in dat de maatregelen gaan werken. „Ik maak me nog geen zorgen. Het wordt geen Calais, maar het moet ook een keer ophouden.”

De gemeente Moerdijk hield eerder een schoonmaakactie in twee maisvelden die afgelopen jaar zeer regelmatig door Albanese vluchtelingen als slaapplek werden gebruikt. Ingehuurd personeel verzamelde vrijdagochtend ongeveer vijftien vuilniszakken met bijvoorbeeld etensresten, dekens en kleding. Ook werden nog vier Albanezen aangetroffen die zijn overgedragen aan de politie.

Beruchte parkeerplaats

Vooral Albanezen komen met de trein naar Lage Zwaluwe en proberen op een parkeerplaats aan de A16 op vrachtwagens te klimmen om naar Engeland te reizen. Volgens de gemeente Moerdijk zijn er dit jaar meer dan tweehonderd vluchtelingen geteld op en rond de beruchte parkeerplaats.

De nabijgelegen maisvelden gebruiken de vluchtelingen als een plek om te verstoppen. De schoonmaakactie is vrijdag gehouden omdat de mais maandag wordt geoogst. Ook een bos in de buurt zal vrijdag worden schoongemaakt.