Boek na 300 jaar teruggebracht: ’We gaan geen boete geven’

Het gaat om The Faith and Practice of a Church of England Man waarvan de eerste versie is uitgegeven in 1688. Functionarissen van de Anglicaanse Kerk zijn er dan ook van overtuigd dat het boek al zeker driehonderd jaar weg was.

Het exemplaar kwam ineens via de post binnen bij de Kathedraal van Sheffield. Bijgevoegd zat een briefje waarin werd uitgelegd dat het boek uit Wales afkomstig is. Een vrouw heeft het opgestuurd na het overlijden van haar moeder. In haar testament stond dat het boek „terug zou moeten keren naar de Sheffield Cathedral”, vertelt missionaris Keith Farrow tegen een lokale krant.

Op de omslag staat ’in prachtig handschrift’ dat het boek toebehoort aan de bieb van de bewuste Britse kerk, ondertekend in 1709. Die bibliotheek was echter al in de negentiende eeuw opgedoekt. De kerk is niet van plan om een boete op te leggen, al hadden ze daar wellicht wel ’een nieuw dak van kunnen financieren’. „Ze hebben het boek teruggestuurd en dat is geweldig. Het is een genot om dit juweeltje hier weer in de kathedraal te hebben staan”, aldus Farrow.