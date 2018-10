Vlag uit bij politieke tegenstanders afschaffen dividendbelasting

PVV-fractieleider Wilders noemt de draai van de minister-president ’bijna zielig’. „Rutte is zijn politieke kompas kwijt. Op de persconferentie staat een schutterende premier. Een leider in verval. Bijna zielig.”

Ook Klaver (GroenLinks) is in zijn nopjes. „Wij gaan door tot de afschaffing van tafel is, geen smoesjes meer.” Marijnissen is er zeker van dat heroverwegen betekent dat de maatregel van tafel gaat. „Rutte, wees geen marionet van de multinationals.”

Verbazing

PvdA-voorman Asscher vindt het ’bizar’ dat het ’rampzalige plan’ niet direct wordt ingetrokken. 50Plus-fractieleider Krol hoopt op meer frictie in de coalitie. „Nu mag je toch verwachten dat enkele leden van coalitiepartijen hun échte mening durven te geven.” Ook weet hij zeker dat heroverwegen tot verdwijnen van de maatregel leidt. ,,Als je je huwelijk heroverweegt, is er weinig kans dat je nog erg lang bij je partner blijft.’’

Van der Staaij (SGP) noemt intrekken van de maatregel ’onvermijdelijk’. „Door het besluit staat vast dat de afschaffing niet doorslaggevend is voor vestigingsklimaat in Nederland.”

Teleurgesteld

Coalitiepartners van Rutte zijn teleurgesteld. Zij zeggen niet dat heroverwegen ook tot schrappen leidt. ,,Dit besluit betekent dat de voorstellen ter versterking van ons vestigingsklimaat opnieuw moeten worden gewogen’’, aldus CDA’er Buma.

Ook D66-fractieleider Pechtold houdt zijn kaarten nog tegen de borst. ,,D66 is nooit een groot voorstander geweest van deze maatregel, maar was blij met het totale pakket. Nu moeten we weer naar het totaal kijken.’’

ChristenUnie-voorman Segers meldt dat het besluit van Unilever zorgt voor ’een nieuwe situatie voor de coalitie’. ,,Waardoor we dus ook de afschaffing van de dividendbelasting moeten heroverwegen.’’