’Pelosi zet Congres te schande door verscheuren toespraak Trump’

De Democrate Pelosi die achter Trump stond, scheurde de toespraak aan flarden terwijl de president het spreekgestoelte nog niet had verlaten.

Pelosi zei tegen Amerikaanse media dat dit volgens haar „het meest hoffelijke was dat ze gezien de omstandigheden kon doen.” Ze zei dat ze naar een pagina had gezocht waar iets op stond dat waar was, maar dat ze dat niet had gevonden.

Tal van media en politici suggereren dat Pelosi niet alleen het beleid van de president, maar ook het Congres te schande heeft gemaakt. Het is nog niet eerder voorgekomen dat het staatshoofd van het land na zijn toespraak ’State of the Union’ zo te kijk wordt gezet.

Pelosi stond in 2009 pal voor beleefde omgangsvormen toen ze excuses eiste van Republikeinen die door de toespraak van toenmalig Democratisch president Obama „u liegt” riepen.