Uitslag Stelling: ’Eigen auto geeft vrijheid’

Het kabinet presenteerde onlangs een ’Green Deal’ met stimuleringsmaatregelen als de deelauto en het opheffen van parkeerplaatsen om zo de druk op met name de grote steden te verminderen.

Het kabinet wil zich hiermee profileren als groen, maar dat komt bij de respondenten niet echt over. Twee derde vindt de huidige regering helemaal niet ’groen’. „Noem het maar Groene Gekte. De afgelopen tijd zijn auto’s zo veel schoner geworden, dat het helemaal niet nodig is om het gebruik te verlagen voor het milieu.” Een andere stemmer verdenkt de regering ervan alleen te willen vergroenen voor het eigen gewin. „De enige die hier financieel wijzer van wordt, is de overheid.”

Wel zou een meerderheid het goed vinden als er in de steden minder auto’s zouden zijn. Minder respondenten zijn voorstander van überhaupt minder auto’s op de weg, ook in andere delen van het land. „Nederland is overbevolkt. Files, krapte op de huizenmarkt. Hoe meer mensen, hoe meer auto’s. Simpel.”

In veel grote steden, zoals Utrecht en Amsterdam, heeft GroenLinks het voor het zeggen. De meeste stemmers vinden dat de stadsbesturen van deze steden overdrijven in hun ijver het autoverkeer terug te dringen. „Als stadsbestuurders de auto gaan weren, dan gaat de stad dood. Niemand komt dan meer winkelen. Slecht voor de middenstand.” Een andere respondent snapt nog wel dat een middeleeuws stadscentrum autovrij wordt. „Maar waarom moeten naoorlogse wijken met veel ruimte ook gestript worden van auto’s?”

Twee derde heeft het gevoel dat het de laatste jaren inderdaad veel drukker is geworden met auto’s in de steden. Desondanks vinden de meesten het niet goed dat parkeerplaatsen worden opgeheven ten gunste van fietsers en voetgangers. Betaald parkeren duurder maken om parkeerproblemen te lijf te gaan, vindt vrijwel iedereen een heel slecht idee. „We hebben al de duurste benzine van Europa, de hoogste parkeertarieven, de bpm. Hoe lang willen ze ons nog uitmelken?”

Het idee van autodelen staat de meeste stemmers tegen. Slechts een tiende zou het overwegen als het makkelijker zou worden. Voor korting op autodelen zijn nog minder respondenten te porren. Een op de acht zou de auto opgeven als ze veel goedkoper met het openbaar vervoer zouden kunnen reizen. Veel respondenten merken op dat een kaartje voor trein, bus of tram nog steeds veel duurder is dan reizen met de auto.

Een Amsterdammer meldt de auto vorig jaar te hebben verkocht. „Ik gebruikte de auto nauwelijks meer. Nu neem ik het ov en af en toe een deelauto. Gaat prima.” Maar velen hebben toch praktische bezwaren. Een aantal meldt nog steeds tijdwinst te boeken met de auto in het woon-werkverkeer. „Het openbaar vervoer blijft een ramp. De ene na de andere lijn wordt opgeheven, treinen zijn overvol. Dan liever in de file, in mijn eigen auto.” Een ander denkt dat autodelen vanzelf in zwang komt. „Autorijden wordt straks zo duur gemaakt, dat we hem wel móeten delen met de buren. Anders is het onbetaalbaar.”