Blauwe bandjes bij Nico: dé manier om vooraan te staan bij U2

Las Vegas, Berlijn, Keulen en afgelopen weekend nog Kopenhagen. Met nu twee shows in eigen land zit Karine Pas middenin in haar eigen U2-tour. „Zondag zie ik de mannen voor de dertigste keer in het echt. U2 is voor mij ademhalen, een manier van leven.”

Tattoo

De liefde voor de Ierse rockband vereeuwigde ze op haar lichaam. ’Free yourself to be yourself’ prijkt er in zwarte inkt op Karina haar linkerarm. „De teksten geven mijn leven vorm, die wil je zo vaak mogelijk live meezingen.”

Ⓒ ANP

Bij elkaar opgeteld zagen de kamperende fans Bono en z’n kompanen wel honderden keren hit na hit spelen. Na al die concerten verloopt de race om de beste plekken een stuk georganiseerder. Hangend in z’n campingstoeltje neemt Nico van den Berg nauwkeurig zijn logboek door: ’„De meeste fans hebben al een kruisje achter hun naam staan dus die zijn voorlopig safe.’

Drie keer per dag melden bij Nico

Vooraan staan bij een concert van U2 blijkt een flinke opgave. Fans kunnen zich bij Nico melden voor een blauw bandje waarmee ze zondag als eerste naar binnen mogen. Maar dan moeten ze zich wel drie keer per dag bij de Ziggo Dome melden. ’Van de 250 bandjes zijn er al 52 opgehaald, de rest gaat er vandaag en morgen wel uit’, aldus Van Den Berg. Wat als een fan zich een keertje vergeet te melden? „Dan is het helaas achteraan in de rij aansluiten, er zijn er genoeg die er wel alles voor over hebben.”

Ⓒ ANP

Het strenge systeem voorkomt geruzie om het beste plekje, en de diehards worden beloond. Volwassenen die dagenlang kamperen om een rockband te zien, knettergek? „Voorbijgangers kijken ons inderdaad met een bedenkelijk gezicht aan”, lacht Danielle Westerlaken. „Het is gewoon wat de band met je doet, vol voor je passie gaan.” Vannacht was ze zelf aan de beurt om in de gedeelde tent de eerste plekken vast te houden. Of de tent na het concert blijft staan voor de volgende concertreeks? „Zolang wachten gaat zelfs ons te ver”, lacht Danielle. „Maar als de knappe drummer Larry erbij komt liggen wordt het een heel ander verhaal.”