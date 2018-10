Rutte ontvangt Duitse bondskanselier Merkel

Mark Rutte samen met Angela Merkel (archiefbeeld). Ⓒ EPA

DEN HAAG - Premier Mark Rutte ontvangt woensdag de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Torentje. In aanloop naar de bijeenkomst van EU-regeringsleiders die een week later wordt gehouden, bespreken zij onder meer de stand van zaken in de brexitonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.