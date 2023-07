Amerikaanse man had 68 jaar lang last van chronische hikaanvallen

Over zijn netelige situatie schreef de New York Post. Reden voor zijn langdurige aandoening was een werkongeval in 1922, toen hij bij het oprapen van een varken dat hij wilde slachten plotseling viel. Aanvankelijk stond de man uit de staat Iowa niet zo stil bij zijn incident, totdat hij non-stop de hik had. Wat zijn hik precies veroorzaakte, is onduidelijk. Bij een controle na zijn val bleek wel een bloedvat zo groot als een speld in zijn hersenen gebroken te zijn.

Osborne, geboren in 1883, had na zijn valpartij 68 jaar lang last van hik-aanvallen, waarbij hij 20 keer hikte per minuut. Dat is goed voor een totaal van 430 miljoen hikken. Het leverde de varkensboer een Guinness World Record op. Desondanks bleef Osborne positief en vrolijk volgens vriend Kevern Koskovich.

In 1978 vertelde Osborne aan Associated Press dat hij alles zou doen om van zijn hikaanvallen af te komen. Zo onderging hij een behandeling met zuurstof en koolmonoxide. Deze was kortstondig succesvol, maar de man stopte met de behandeling omdat hij het giftige gas niet veilig kon inademen. Het hikgeluid wist Osborne wel te verzachten met een speciale ademhalingstechniek. Zo spande hij per minuut drie à vier keer zijn borst, waarna het enkel zichtbaar was dat hij de hik had en niet hoorbaar.

Wereldwijde hit

Met zijn chronische hikaanvallen werd Osborne een wereldwijde hit en kwam hij aan bod in meerdere talkshows. In 1990 overwon de Amerikaan op onverklaarbare wijze zijn aandoening. Lang had hij echter niet kunnen genieten van een leven zonder de hik, want in mei 1991 overleed Osborne. Zo kon hij in ieder geval nog een paar maanden genieten van een leven zonder de hik. Tot op heden heeft nog niemand het ’record’ van Osborne gebroken.