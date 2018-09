Eigenaar vrachtwagen Berlijn herkent dode chauffeur: ’Ingrijpend’

Ariel Zurawski (m) laat een foto van zijn chauffeur zien. Ⓒ EPA

BERLIJN - De eigenaar van de vrachtwagen waarmee in Berlijn een aanslag is gepleegd, heeft bevestigd dat zijn chauffeur (en neef) dood is. De Pool werd dood gevonden in de cabine van de vrachtwagen. Hij is waarschijnlijk doodgeschoten.