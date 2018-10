Den Haag vanaf 2019 vaste locatie Cirque du Soleil

Jarenlang was het P2-parkeerterrein bij de Amsterdam Arena, naast Rotterdam, dé vaste locatie van Cirque du Soleil in Nederland. ,,Vanwege woningbouw op die plek moesten we op zoek naar een andere plek. Het Malieveld had mijn absolute voorkeur”, vertelt Frederik van Alkemade, van evenementenorganisator Mojo. ,,De locatie is groot genoeg, er is voldoende parkeermogelijkheid en is goed te bereiken met het openbaar vervoer.” Bij de gemeente Den Haag stond de deur wijd open voor het evenement. ,,Den Haag wil zich meten met de andere grote steden”, zegt De Mos. ,,Dat moet door groter te durven denken. Door een evenement als Cirque du Soleil kun je dat laten zien.” Het Malieveld is uitgerust met drainage en daarmee klaargestoomd voor de komst van extra evenementen

Zeker 100.000 bezoekers extra

In het coalitieakkoord van het gemeentebestuur staat het zwart-op-wit: meer grote evenementen trekken naar Den Haag. ,,Cirque du Soleil was een heel lekkere binnenkomer. ’As we speak’ zijn we bezig met het opnieuw binnenhalen van de Volvo Ocean Race”, vertelt de wethouder. Welke show van Cirque du Soleil er in het najaar te zien is en op welke data wordt pas in maart 2019 bekendgemaakt. ,,We verwachten zeker 100.000 bezoekers te trekken, maar dan kan nog oplopen tot 150.000 of 175.000”, stelt De Mos. Uit cijfers van Cirque du Soleil zelf blijkt dat zo’n 70 procent van de bezoekers van buiten de stad komt.”

68 shows

Van 10 tot en met 14 oktober strijkt Cirque du Soleil neer in Ahoy Rotterdam met Toruk, een op de succesfilm Avatar geïnspireerde show. In het najaar van 2019 strijkt Cirque du Soleil met 68 voorstellingen neer in Den Haag. Als de shows een succes zijn, keert Cirque du Soleil de komende tien jaar om de twee jaar terug. ,,Maar daar ga ik eigenlijk wel vanuit”, aldus De Mos.