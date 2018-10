Inspectie: 15 eerdere ongevallen met Stint

Dat bevestigt een woordvoerder. In acht gevallen ging het om een verkeersongeval, dat door de politie werd afgehandeld. Zeven keer ging het bijvoorbeeld om iemand die van de Stint afviel toen hij/zij over een drempel reed of uit de bocht vloog.

De inspectie heeft in geen van de 15 gevallen aanleiding om aan te nemen dat een technisch mankement de oorzaak was, zo meldt RTL Nieuws, maar destijds zijn de incidenten niet onderzocht. De politie handelde het af, of het was niet ernstig.

Boetes

Werknemers moeten alle ongevallen die onder werktijd vallen, en waarbij een werknemer blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis wordt opgenomen, melden bij de Inspectie SZW, vroeger ’arbeidsinspectie’.

Bij de Stints kwam het niet tot ernstig letsel. De werkgevers hebben vermoedelijk uit voorzorg de meldingen gedaan, omdat ze een boete kunnen krijgen voor verzuim.