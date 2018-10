Ik heb bijvoorbeeld wel twee boeken van John le Carré gelezen, eentje van Tom Clancy en drie hele hoofdstukken van Ludlums The Osterman weekend (langer hield ik het niet vol). De avonturen van Jansen en Janssen in de stripverhalen over Kuifje ken ik daarnaast uit mijn hoofd.

De verfilming van Le Carré’s The spy who came in from the cold, met Richard Burton, heeft mij zelfs mede gevormd. Ik was een tiener en zie hem nog staan, in de nachtelijke kilte nabij de Berlijnse Muur, met z’n mooie, sombere kop. „Hem wil ik zijn”, dacht ik. Hij was namelijk met Liz Taylor getrouwd.

Ik ben, met andere woorden, een kenner. En ik weiger daarom te geloven dat het is gegaan zoals de MIVD en de Britten ons, met hun bewering dat in april jongstleden vier Russische spionnen bij dat Haagse anti-chemische-wapensgebouw zijn betrapt, op de mouw trachten te spelden.

Die vier Russen zijn helemaal geen Russen, maar Oekraïners die het ware MH17-verhaal trachtten te verhullen. Bovendien heeft de Russische ambassademedewerker die hen bij Schiphol oppikte stiekem een Oekraïense geheim agent als minnaar. Het zijn toch allemaal nichten, die diplomaten. Of zouden het misschien Amerikanen zijn die zich, in een laatste doldrieste poging ons ervan te overtuigen dat Trump en Poetin geen twee handen op één buik zijn, als Russen voordeden? Ik zweer het je, die vreselijke Trump heeft dit weer bedacht. Hoewel natuurlijk ook de Britten erachter zouden kunnen zitten. Ja, dat is het. Het zijn contraspionnen in dienst van MI5, bezig aan een wraakoperatie na de Skripal-affaire.

En zo zou ik nog een hele column door kunnen speculeren, waarmee ik mij zou aansluiten bij een lange rij twitteraars, facebookers en andersoortige publicisten. Stuk voor stuk overtuigd van hun uitbundig in achterdocht gedompelde gelijk, denken ze allemaal het hunne over die vier uiterst dom opererende OPCW-hackers, die nog net niet een sticker met de tekst ’Pas op, wij zijn Russische spionnen’ op die huur-Citroën hadden geplakt.

Wie moeten we geloven? Welk verhaal klopt? Hoe dan ook dank ik Ank Bijleveld voor de onthullingen. Voorlopig weten wij ons van de wildste theorieën verzekerd. Zij maken het leven er heel wat minder saai op, niet in de laatste plaats dankzij de Russen zelf.

„Spionnenmanie!” riepen ze subiet. „Anti-Russische hysterie!” En een vanzelfsprekend bloedmooie woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, die ik het meteen met James Bond zag doen, sprak van een „diabolische parfumcocktail van beschuldigingen.”

Heerlijk.

Nu het cynische commentaar van Sergej Lavrov nog, dacht ik, en de oude tijden herleven definitief, al zal de Koude Oorlog ditmaal vooral met grote Russische cyberaanvallen worden getypeerd.

Ik zei het gisteren al tegen mijn buurjongen van 14: „Dat wordt straks anderhalf jaar dienstplicht in Seedorf, ventje. Als ik jou was probeerde ik bij de keuring een S5’je.”