Geen sporen geweld bij dood Nederlanders in Spanje

De lichamen werden gevonden in een boerderij in het Spaanse Coín Ⓒ EPA

Barcelona - De lichamen van de twee Nederlandse vrouwen die woensdag dood werden aangetroffen in een boerderij in het Spaanse Coín vertonen op het eerste gezicht geen sporen van geweld. Dat heeft een eerste autopsie uitgewezen, zegt een woordvoerder van de Guardia Civil in Malaga, Bernardo Moltó, tegen De Telegraaf.