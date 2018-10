Twee dodelijke motorongevallen in Brabant

In Wintelre botste een motorrijdster op een auto. Ⓒ Berry van Gaal/ MaRicMedia

WINTELRE/ HELVOIRT - Een 47-jarige vrouw is vrijdag aan het eind van de middag verongelukt bij een ongeval in het Brabantse Wintelre. Het slachtoffer zat met haar 21-jarige dochter op een motor, toen hun voertuig op een tegemoetkomende auto botste. De dochter werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een halfuur eerder liep een aanrijding met een graafmachine in Helvoirt fataal af voor een 58-jarige motorrijder uit Udenhout.