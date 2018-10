’Heroverwegen? Gewoon stoppen met dat plan!’

„De allergrootste afgang in de hele carrière van premier Rutte”, noemt PVV-leider Wilders het nieuws dat Unilever toch niet naar Nederland komt met het hoofdkantoor. En net als Wilders menen andere politici in de oppositie dat het klaar moet zijn met dat ’heroverwegen’ en dat het schrappen van de dividendtaks direct overboord moet. Zelfs de SGP, vaak een steun voor het kabinet als er krappe meerderheden in het parlement zijn, vindt het intrekken van het kabinetsplan ’onvermijdelijk’.

PvdA-leider Asscher vindt het ’bizar’ dat het kabinet dat ’rampzalige plan’ niet direct intrekt. Maar 50Plus-voorman Krol heeft er vertrouwen in dat het balletje de goede kant op rolt, gezien de woorden van het kabinet. „Als je je huwelijk heroverweegt, is er weinig kans dat je nog erg lang bij je partner blijft.”

In de coalitietop valt te horen dat een van de redenen dat de maatregel vandaag niet direct geschrapt is, ligt aan het feit dat de echte hoofdrolspelers nog niet bij elkaar zijn geweest. In het kabinet zitten namelijk niet alle partijleiders. Buma (CDA), Pechtold (D66) en Segers (CU) werken in het parlement en willen zo iets belangrijks als deze heroverweging – wat door meerdere coalitie-politici gezien wordt als opnieuw onderhandelen over het regeerakkoord – van man tot man bespreken en niet aan hun ministers overlaten.

Nadenken

Vanochtend belden ze al onderling en maandag praten ze verder. De betrokken politici willen nadenken over de vraag hoe ze Nederland dan aantrekkelijk kunnen maken voor het bedrijfsleven.

Men denkt in de coalitie ook al na over waar het extra geld in kan worden gestopt als de afschaffing niet doorgaat. Het verlagen van andere belastingen voor bedrijven ligt duidelijk op tafel. Eén ingewijde noemt ook de verbetering van de koopkracht van burgers. Een omstreden taks voor directeur-grootaandeelhouders zou ook verzacht kunnen worden.

