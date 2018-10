Wereld in ban van mysterieuze verdwijning

De vrouw van Meng sloeg gisteren alarm bij de Franse gendarme. Eind september reisde de voorzitter van Interpol vanuit Lyon, waar het hoofdkantoor van de internationale politieorganisatie is gevestigd, naar China. Na 29 september vernamen zijn vrouw en kinderen niets meer van hun vader en echtgenoot.

Volgens de Franse politie is de topman niet in Frankrijk verdwenen. Wat er wel is gebeurd, is onduidelijk. De 64-jarige Chinees was ooit onderminister van Openbare Veiligheid in China. Interpol bevestigt dat ze op de hoogte is van de „beweerde verdwijning” maar noemt het een zaak van China en Frankrijk.

Het is niet de eerste keer dat een hoge functionaris of publieke persoonlijkheid in China verdwijnt. Woensdag dook Fan Bingbing op na maanden van afwezigheid. Zonder uitzondering is er in zo’n geval meer aan de hand - ook al wordt de verdwijning afgedaan als een belastingachterstand die geregeld moet worden. Na maanden van speculaties bleek Fan Binbing ineens te zijn veroordeeld tot een boete van 111 miljoen euro wegens belastingontduiking.

"Actrice Fan terecht, Meng Hongwei verdwenen"

Dat de vrouw van Meng meteen de Franse politie inschakelt, en niet te raden gaat bij de veiligheidsdiensten in China, kan erop wijzen dat de verhouding tussen Meng en zijn voormalige politieke bondgenoten, niet zo hecht meer is. Meng volgde de toenmalige Franse Interpolchef Mireille Ballestrazzi in 2016 op voor een mandaat van vier jaar als voorzitter.

Dissidenten

De aanstelling van Meng verliep niet vlekkeloos. In zijn vorige functies was de Chinees verantwoordelijk voor de opsporing en arrestatie van dissidenten in zijn thuisland. Mensenrechtenorganisaties vreesden daarom dat Meng zijn nieuwe positie zou kunnen misbruiken om te jagen op economische en politieke vluchtelingen. Interpol heeft dat risico altijd weersproken. Zo is Meng niet betrokken bij het dagelijkse opsporingswerk.

Nu de afkeer van de Chinese Communistische Partij voor buitenlandse invloeden groeit, stond Meng misschien te dicht bij zijn internationale collega’s. Mengs aanstelling duurt tot 2020, maar mogelijk vindt de partijtop dat wat te lang duren.