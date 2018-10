BMW doet VDL pijn

VDL Nedcar moet komend jaar duizend van de in totaal zevenduizend banen schrappen. De maatregel is nodig, omdat er in 2019 fors minder auto’s gemaakt zullen worden dan dit jaar. De automaker in Born maakt de mini en het kleine model X1 voor het Duitse automerk BMW. En de automaker heeft voor het komende jaar minder bestellingen geplaatst.

Winstwaarschuwing

BMW heeft de wind tegen. Het concern moest vorige week nog een winstwaarschuwing afgeven. De autobouwer uit Beieren moet fors snijden in de winstmarge. Enerzijds zorgen de strenge uitstootregels voor een druk op de prijzen. Anderzijds liet het Duitse automerk in een verklaring weten dat handelsconflicten in de wereld voor zoveel onzekerheid zorgen, dat die de vraag naar auto’s harder raken dan verwacht.

„Wij bewegen mee met BMW”, zegt een woordvoerder van VDL Nedcar. „Als BMW turbulentie ondervindt op de markt, dan merken wij dat ook.”

Ondanks het werkgelegenheidsverlies van ruim 14% bij VDL Nedcar, vallen er volgens de autobouwer in Born geen gedwongen ontslagen. De helft van de duizend banen worden voor rekening genomen door mensen met een tijdelijk arbeidscontract. Driehonderd banen vervallen door natuurlijk verloop en tweehonderd banen worden nu ingenomen door uitzendkrachten.

Heel vervelend

Omdat er geen gedwongen ontslagen vallen, reageert ook FNV Metaal niet teleurgesteld. „Allereerst is het voor de medewerkers die nu hun baan verliezen, heel vervelend nieuws”, zegt FNV-bestuurder Hans Wijers. „Maar deze mensen kunnen zo elders aan de slag. Het is nu juist de kunst om ze te blijven binden en boeien, want binnenkort zijn ze snel weer keihard nodig.”

Daarnaast stelt zowel VDL Nedcar als FNV Metaal dat het schrappen van banen niet helemaal als een verrassing komt. Het was vooraf namelijk al bekend dat 2018 een piekjaar in de productie zou worden.

„Ik mag in het lopende jaar niet zeggen hoeveel auto’s wij produceren”, aldus een zegsman van VDL Nedcar. „Maar het zijn er fors meer dan in 2017 en toen waren het er 170.000.”

Overigens gaat VDL Nedcar ervan uit dat de productie in 2020 weer extra aantrekt en dat de autobouwer weer extra personeel nodig heeft. Dat baseert het Limburgse bedrijf op gesprekken die het al met BMW heeft gevoerd en productiecontracten die reeds getekend zijn.

Tussenoplossing

Het is voor VDL moeilijk een ander automerk het gat van BMW op te laten vullen, omdat de hele auto-industrie kampt met het door de Amerikaanse president Trump aangekondigde handelsconflict, waardoor staalprijzen toenemen. FNV zegt wel graag in gesprek te gaan of er voor de mensen met een tijdelijk contract en uitzendpersoneel mogelijk een tussenoplossing tot 2020 gevonden kan worden.