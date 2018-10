Test dwingt leaserijder stapje terug

„Dat gaat onherroepelijk gebeuren als werkgevers hun normleasebedragen niet verhogen. Want de zogenoemde WLTP meetmethode van CO2-uitstoot bij nieuwe auto’s zorgt voor duurdere auto’s en als het leasebedrag niet wordt aangepast dus voor een beperkter keus”, zegt voorzitter Jan van Delft van de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

„Dat is een ongewenst bijeffect. Leaserijders krijgen nu de rekening gepresenteerd van een nieuwe testmethode, terwijl aan de auto niets verandert”, ziet Van Delft, die hoopt dat werkgevers hun leasebedragen verhogen om te voorkomen dat rijders een stapje terug moeten doen.

Bandenspanning

„Het is logisch dat er nu getest wordt onder realistische rijomstandigheden”, stelt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging, „om de meer waarheidsgetrouwe CO2-uitstoot te bepalen. Dus niet meer de bandenspanning verhogen om zo de koolstofdioxide-uitstoot laag te houden. Omdat in ons land de aanschafbelasting bpm gekoppeld is aan de CO2-waarden betekent dit wel dat de prijzen van vrijwel alle auto’s omhoog schieten. We zijn daarom met het kabinet in overleg om de bpm op nieuwe auto’s aan te passen zodat de automobilist niet de dupe wordt van hogere belastingen door de nieuwe testmethode.”

Onduidelijkheid

„Iedereen in onze sector maakt daarom jacht op modellen uit de voorraad omdat die goedkoper zijn”, zegt Niels Demesmaeker van leasemaatschappij Alphabet. „Bovendien is er nog veel onduidelijk omdat de bpm-bedragen voor alle nieuwe modellen nog niet bekend zijn en veel onder voorbehoud is. Dat maakt alles onzeker, omdat pas eind volgend jaar 100% duidelijkheid wordt verwacht. Een wel erg lange overgangsperiode...”

„Je merkt dat iedereen onzeker is en dat betekent een stormloop in de showrooms”, meent Jeroen Maas van Opel. „Zolang er niets verandert betaal je nu gewoon tot soms een paar duizend euro meer voor een nieuwe auto.”