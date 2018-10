Terrassen massaal bezocht door aangenaam nazomerweer

Bij de Hartstichting zijn ze erg blij met het warme weer. Zij organiseren zaterdag de 11strandentocht, waarbij deelnemers wandelend of rennend tientallen kilometers over het strand afleggen. Vorig jaar, toen de hartstichting het evenement voor de eerste keer organiseerde, hadden de deelnemers nog te maken met windkracht 6 en regen. „We noemen die editie dan ook ’de hel van 2017”, laat Ronald Schouten, een van de organisatoren, weten. „Dat we dit jaar te maken hebben met zulk lekker weer, daar hadden we van te voren niet op kunnen hopen.”

Om goed voor de deelnemers, die tot wel zestig kilometer afleggen, te zorgen heeft de hartstichting voor extra water gezorgd. „We zorgen ervoor dat er bij iedere stempelpost water ligt. Ook rijden we rond met auto’s waarmee we water kunnen uitdelen.”

Het mooie weer is ook niet voorbijgegaan aan de twee Haarlemse vriendinnen Rita en Ilse, die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om op het terras van De Waag in Amsterdam te gaan zitten. „We hadden het slechter kunnen treffen met ons dagje Amsterdam. Nu kunnen we heerlijk met een wijntje op het terras zitten. Op deze manier is het goed de herfst doorkomen”, lachen de dames.

Verbaasde toerist

De Engelse toerist Frank ondervindt ook nadelen aan het warme weer. Hij loopt al de hele dag met zijn winterjas in zijn handen. Hij had het naar eigen zeggen niet verwacht dat het in Nederland zo warm zou zijn. Een tas om zijn jas in te doen, heeft hij dan ook niet bij zich. „Stom”, zo zegt hij zelf. „Wordt het morgen weer zo warm? Had ik misschien toch een korte broek in moeten pakken.”