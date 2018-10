Veiligheidscheck burgemeesters start binnen enkele weken

„Denk bijvoorbeeld aan het checken of er een naambordje bij het huis hangt, hoe de sloten functioneren en hoe de brievenbus eruitziet”, zegt Kaptein. Ook de brandveiligheid komt aan het licht. Verder kunnen vervoersmiddelen in de scan meegenomen worden. „Zo is het aanbevolen om ervoor te zorgen dat het autoportier tijdens de rit niet aan de buitenkant kan worden opengemaakt, zoals wanneer je voor het stoplicht staat te wachten.”

In de komende weken wordt de pilot aan alle Nederlandse burgemeesters en wethouders aangeboden. Dit gebeurt door het Netwerk Weerbaar Bestuur, een samenwerkingsverband van tientallen organisaties, waaronder het CCV, de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In het verleden werden scans pas uitgevoerd als er daadwerkelijk sprake was van specifieke bedreigingen.

Wens

De pilot was een van de wensen van minister Kajsa Ollongren. Zij pleitte in juni in een brief aan de Tweede Kamer voor een basisscan van de persoonlijke veiligheid en een starterspakket voor beginnende ambtsbekleders. Uit de Monitor Agressie en Geweld bleek dat 29 procent van de politieke ambtsdragers in 2018 slachtoffer is geworden van (verbale) agressie en geweld. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, heeft sinds september politiebewaking, na bedreigingen aan zijn adres.

Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, is daarom tevreden met het besluit. „Burgemeesters en wethouders moeten gewoon naar hun werk kunnen gaan, zonder dat ze zich druk maken over hoe veilig hun gezin thuis is.” Wel pleit hij ervoor dat de ambtsbekleders niet zelf voor de extra kosten hoeven op te draaien. „Die moet de werkgever betalen. Burgemeester en wethouder ben je 24/7. Hun huisvesting kun je dan ook niet los zien van het werk.”