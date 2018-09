Extra beveiliging kerstmarkt Den Haag

Den Haag neemt extra veiligheidsmaatregelen na ’Berlijn’. Ⓒ Peter van Zetten

DEN HAAG - Bij de Royal Christmas Fair op het Lange Voorhout in Den Haag zijn na het drama in Berlijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Aan beide zijden van de markt, zoals bij Paleis Noordeinde, zijn dinsdagochtend in opdracht van burgemeester Van Aartsen grote ijzeren bakken met kerstbomen geplaatst. Ook zijn de twee ingangen afgeschermd met zogeheten big bags, gevuld met duizend kilo zand.