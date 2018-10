Churchill blijft een baken voor Tories

Vandaar dat de Conservatieve historicus Andrew Roberts aandacht besteedt aan het zelfvertrouwen van Britse politici. Daar ontbreekt het in zijn ogen tegenwoordig aan.

„De geschiedenis zal vriendelijk over mij oordelen, want ik ben van plan die geschiedenis zelf te schrijven.” Deze woorden van Churchill worden vaak geciteerd. En het is inderdaad wonderlijk hoeveel Churchill, naast een naar alle maatstaven succesvolle en lange politieke carrière, schreef. Zijn verzameld werk is uitgebreider dan dat van William Shakespeare en Charles Dickens samen.

Geen cliché’s

Het weerhoudt vrijwel niemand om toch zelf een oordeel over Churchill te vellen. In tegenstelling tot de oppervlakkige, maar vlot leesbare, schets die Boris Johnson enkele jaren geleden schreef – vooral om zijn eigen politieke ambities te markeren – vervalt Roberts niet in cliché’s. In zijn vuistdikke biografie, welgeteld 1151 pagina’s!, is Roberts niet blind voor de gebreken van Churchill. Van zijn afkeer van vrouwenkiesrecht, zijn verzet tegen de onafhankelijkheid van India en talrijke missers in beide Wereldoorlogen.

Roberts is echter, natuurlijk, vooral positief. Met een zeker ongeloof, maar toch oprechte bewondering, schrijft Roberts over het rotsvaste vertrouwen van Churchill in zijn eigen inzichten. Als telg van een van de meest vooraanstaande Engelse families voelde Churchill zich al jong voorbestemd tot een toekomstige hoofdrol in de politiek.

Op zijn zestiende vertrouwde Churchill een medeleerling toe dat hij „zijn land ooit zou redden van een invasie.” In zijn beschrijving van de Tweede Wereldoorlog verklaarde Churchill dat zijn hele leven hem had voorbereid op de meidagen van 1940. Door zijn standvastigheid en zelfvertrouwen werd de wereld gered, aldus Roberts.

Lauwwarm

Dat het boek net voor de cruciale Brexit-onderhandelingen verschijnt, is geen toeval. Roberts was een enthousiast voorstander van het vertrek uit de EU. Hij noemde de uitslag van het Brexit-referendum in juni 2016 belangrijker dan de Franse Revolutie, iets wat meer wijst op euforie dan op degelijk historisch besef.

In de jaren sindsdien heeft Roberts zich nimmer onbetuigd gelaten. Hij was een fervent tegenstander van het premierschap van Theresa May. Het was niet zozeer haar Remain-standpunt dat hij verafschuwde. Maar wel de lauwwarme verdediging van haar standpunt. May kan sindsdien weinig goed meer doen.

De echte Conservatieve held van dit moment, in de ogen van Roberts, is niet Boris Johnson, maar minister van Landbouw Michael Gove. Roberts was een van de weinigen die Gove verdedigde toen deze, in de strijd om het partijleiderschap in 2016, Johnson op het laatste moment liet vallen. Het was volgens Roberts geen ’laffe dolkstoot in de rug’, maar een ’uiting van edele principes’.

Gove is de steun nooit vergeten, getuige de loffelijke recensie die hij deze week schreef over het boek van Roberts. Ondanks de hectische politieke gebeurtenissen en zijn cruciale rol daarin - Gove heeft het lot van May in handen - vond de minister toch tijd om de ’briljante, adembenemende en niet neer te leggen’ biografie te lezen.

Zelfvertrouwen dus. Daar draait het de komende weken om. Laten May en Gove het in hun oren knopen. Maar zoals Roberts Churchill zelf citeert: „Het is niet zo erg voor een politicus om fouten te maken, zolang je maar de gelegenheid krijgt om fouten te blijven maken.”