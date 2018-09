La Mur - Serre-Chevalier 183 km

Nu kan je als toerist de fiets uit de kofferbak halen, maar dat is voor vandaag geen aanbeveling, want er worden vier reuzencols beklommen, waar onder de Col de la Croix de Fer, een klim van 24 kilometer en de beroemde Galibier, 18 kilometer klim met 6.9% stijging.

De startplaats La Mure ligt op de beroemde Route Napoleon en het heeft slechts zo’n 5.500 inwoners. Geïnteresseerden in de Franse componist Olivier Messiaen, die vorige maand nog een rol speelde in het Holland Festival, moeten zeker naar het Matheysin-museum, want daar is een zaal met een permanente expositie over zijn werk.

Wie vandaag de Tour gaat volgen moet in La Mure absoluut inkopen doen bij de Franse supermarkten Intermarché of Super U, die al om 8.30u zijn geopend. Deze adressen kan ik van harte aanbevelen, want je zal toch maar hoog in de bergen en zittend langs de kant de bekende hongerklap krijgen.

In de Intermarché worden ook de specialiteiten verkocht van La Mure, zoals de Murçon Saucisson en de Tourte Muroise, een smakelijke taart van kalfs- en varkensvlees, uien, champignons en kruiden. Ik adviseer hierbij een wijn uit het Savoiegebied bij voorbeeld Crépy, of een rosé van de Côtes de Provence en die kan je tegenwoordig voor een paar euro in alle supermarkten van Frankrijk kopen.