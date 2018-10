’Open Huizen Dag is overbodig geworden’

„Omdat er een tekort aan huizen is, is elke huizenzoeker al helemaal op de hoogte van het actuele aanbod. Komt er iets nieuws op de markt, dan duiken ze daar massaal op en vragen ze direct een bezichtiging aan. Daar heb je echt geen Open Huizen Dag voor nodig”, zegt Waijers, directeur van internetmakelaar mijnhuisverkoopikzelf.nl.

In de provincies Utrecht en Overijssel doen relatief de meeste huizen mee. Ongeveer een kwart van de te koop staande woningen is te zien. De huizenmarkt is momenteel zo krap, dat er toch wel voldoende kopers op een huis afkomen. Vanzelfsprekend zijn vandaag vooral huizen te zien die al wat langer te koop staan, doorgaans buiten de Randstad.

Woningen worden voor een steeds hogere prijs verkocht, maar de hypotheekrente staat juist op een laagterecord. Dat verleidt sommige huiseigenaren ertoe te verhuizen binnen de eigen buurt of straat, om een soortgelijk huis te gaan bewonen met een veel gunstigere hypotheek.