Dividendgeld mogelijk naar burger

Hoewel begrotingsregels voorschrijven dat de opbrengst van de dividendbelasting ten goede moet komen aan het bedrijfsleven, valt in twee coalitiepartijen te horen dat de burger ook een graantje kan meepikken. Dat is ook een wens van partijen in de oppositie.

De PvdA wil dat er geld naar de leraren gaat, de PVV steekt zijn vinger op voor geld voor de ’gewone Nederlander’.

De coalitie wil officieel nog het plan ’heroverwegen’ maar men is al volop bezig om te kijken wat er met het nu vrijgekomen geld gedaan kan worden. Lastenverlichting voor het bedrijfsleven is ook uitdrukkelijk in beeld.

Lees hier meer: ’Rutte staat voor joker’