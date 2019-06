Brussel helpt Zuid-Soedan met 48,5 miljoen

EU-commissaris Christos Stylianides (humanitaire hulp en crisismanagement) wijs er in een verklaring op dat het donderdag de internationale dag van de vluchteling is. „Laten we de 4 miljoen Zuid-Soedanezen die ontworteld zijn, zowel in eigen land als op de vlucht in de regio, niet vergeten. Onze financiële hulp zal helpen levens redden.”

