Gezichtsverlies voor VNO-NCW

„Wij hebben altijd al gezegd dat VNO-NCW niet zo hard op de trom moest roffelen om de afschaffing van de dividendbelasting”, zegt Rients Abma, directeur van Eumedion, de belangenclub van institutionele beleggers als pensioenfondsen. „De dividendbelasting is nauwelijks een belemmering voor het vestigingsklimaat. Dat zijn wel de enorme beschermingsconstructies.”

VNO-NCW en MKB-Nederland staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de afschaffing van de dividendbelasting. Met het heroverwegen van de maatregel, heeft het midden- en kleinbedrijf, goed voor ruim 60% van de banen, het voorlopig gewonnen van het grootkapitaal van VNO-NCW.

Vechthuwelijk

Hoewel VNO-NCW en MKB-Nederland onder één dak huizen, duidt alles op een vechthuwelijk met als bizarre werkelijkheid dat beide organisaties hetzelfde woordvoerdersteam delen dat al naar gelang de pet die zij op heeft compleet verschillende boodschappen uitdraagt.

Zo blijft VNO een felle voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. „We hebben continu betoogd dat het een verstandige maatregel is. We gaan in gesprek met het kabinet over de nieuwe weging die gaat plaatsvinden”, aldus een woordvoerder. „Voor ons is het essentieel dat onderaan de streep het vestigingsklimaat verbetert.”

’Trots’

Voorzitter Hans de Boer maakte zich meerdere malen hard voor de afschaffing van de dividendtaks en zei zelfs trots te zijn op de lobby ervan. De heroverweging moet dan ook hard zijn aangekomen bij de multinationals.

De verhoudingen in De Malietoren staan daarmee nog altijd op scherp. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland leverde bij zijn aanstelling flinke kritiek op de afschaffing van de dividendtaks. Een woordvoerder van MKB-Nederland laat weten dat het standpunt van Vonhof over de dividendbelasting ongewijzigd is. „Het is nu afwachten wat er gebeurt. Ondertussen onderhandelen we door met het kabinet over verbeteringen voor het mkb.”