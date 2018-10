’Taks op gas mag iets omhoog’

Van onze parlementaire redactie

VVD-minister Wiebes kwam gisteren met de langverwachte kabinetsreactie op ideeën uit de polder voor een klimaatakkoord waarmee Nederland in 2030 bijna de helft van de CO2-uitstoot wil beperken. Over deze groene grabbelton met ‘mogelijke maatregelen’ en ‘ambities’ is wekenlang gesproken binnen de coalitie. De ’ingreep’ door het kabinet is een tussenstap. De polder moet nu verder werken richting een echt akkoord.

Voor D66 en ChristenUnie was vaart maken een prioriteit. Terwijl VVD en CDA vooral bezig waren om de lasten binnen de perken te houden. Het eindresultaat is dat sommige ideeën direct worden omarmd, terwijl andere voorstellen van tafel worden geveegd.

Gas

VVD-minister Wiebes (Klimaat) maakte duidelijk dat het kabinet wel wat voelt voor de plannen van de commissie onder leiding van voormalig PvdA-leider Samsom om de energiebelasting op gas verder te verhogen en op elektriciteit juist te verlagen. Dat gaat komend jaar ook al gebeuren, zo werd op Prinsjesdag duidelijk gemaakt. Voor veel huishoudens betekent dit een hogere energienota én voor de schatkist een plus van 200 miljoen euro.

Opmerkelijk is dat het kabinet ook open staat voor het idee om de heffingskorting op de energiebelasting te verhogen. Deze gaat volgend jaar juist omlaag. Tegelijkertijd voelt het kabinet er niets voor het plan van Samsom om de energietaks op gas te verhogen met 75 procent. Wiebes: „Zo’n schuif moet wel beperkt zijn. Het mag geen straf worden voor mensen die verduurzaming van hun huis niet kunnen betalen, maar wel een prikkel voor huiseigenaren die dat wel kunnen.”

Industrie

Verder valt op dat het kabinet strenger wil zijn voor de industrie, worden huiseigenaren niet opgezadeld met isolatieverplichtingen en hoeven boeren niet bang te zijn dat hun vee massaal richting het slachthuis moet.

Voor de automobilist blijft het moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het kabinet wil fors meer stekkerauto’s op de weg en stelt dat de kosten binnen het ‘autodomein’ moeten worden opgelost. Wiebes zegt niet hardop dat de automobilist geen cent meer gaat betalen bovenop de bestaande accijns, wegenbelasting en pbm.

Het kabinet wil een wet dat ‘elektrisch rijden het nieuwe normaal’ gaat worden. Dat heeft waarschijnlijk consequenties voor de lagere bijtelling. Die zal op termijn stapsgewijs ook ‘normaal’ worden.