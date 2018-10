Nobelprijswinnaar vreest dat hij nu méér gevaar loopt

De 63-jarige Mukwege behandelt verkrachtingsslachtoffers in zijn kliniek. Op Mukwege is eerder een aanslag gepleegd. Hij woont volgens directeur Tineke Ceelen van de Stichting Vluchteling, die hem goed kent, al jaren op het zwaar beveiligde terrein van het ziekenhuis. VN-militairen bewaken daar de boel maar hij kan niet van het terrein af.

De arts zei tegen Huys dat hij erg blij is met de prijs. Hij was aan het opereren toen hij van een anesthesist hoorde dat hij hem krijgt. Hij zei dat ook de vrouwen in het ziekenhuis erg blij zijn en dat hij onder de indruk was toen honderden vrouwen op het terrein voor hem zongen en dansten. Volgens Mukwege voelt de prijs voor hun ook als een erkenning. Hun leed krijgt nu aandacht; mensen praten erover, zei hij.

Hij deelt de Nobelprijs met jezidi-activiste Nadia Murad uit Noord-Irak.