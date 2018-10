Peuter (2) gooit 1000 euro in versnipperaar

„Ik kreeg de schrik van mijn leven toen ik dat geld zag liggen”, zegt de Amerikaanse vader uit Salt Late City. „Mijn 2-jarige zoon had al het geld versnipperd. Het was weg. Foetsie.”

De Belnaps hadden al het geld bijeen gespaard om de ouders van een van hen terug te betalen. Afgelopen jaar hadden Ben en zijn vrouw Jackee een seizoenskaart gekocht voor rugbyclub Utah Utes. Het geld hadden ze geleend.

De laatste tijd werd iedere maand een beetje cash in een envelop gestopt. Uiteindelijk zat er 1060 dollar in, zo’n 920 euro. Dat ging goed, totdat de envelop kwijtraakte.

Ⓒ Het Nieuwsblad

Na een lange zoektocht werd die teruggevonden op een plek die ze nooit hadden gehoopt. Meteen lag de verdenking bij zoontje Leo. „We wisten meteen dat hij het moest zijn”, zegt Ben. „Mijn vrouw had hem kort daarvoor laten zien hoe de papierversnipperaar werkt, toen ze samen reclamefolders aan het opruimen waren.”

De moed zakte in de schoenen van Ben en zijn vrouw, maar toen kwam er beter nieuws. Het Amerikaanse instantie die de geldvoorraad beheert liet weten dat het mogelijk is om een gedeelte, of zelfs het gehele bedrag terug te krijgen. Het zou wel zo’n twee jaar kunnen duren.