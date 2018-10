Pardon? Blunder Thomas Cook aan beide (!) kanten vliegtuig

De tekst I love Cook's Club verandert, wanneer de deur opent, in de tekst I love Cock's Club, omdat de o een c lijkt te zijn. Vrij vertaald betekent de nieuwe naam ’ik hou van de penis-club’.

En u gelooft het niet, maar wanneer bij het vliegtuig de deur opent aan de andere kant, gebeurt precies hetzelfde, hoewel de deuren toch echt een andere letter bevatten.

Op Twitter wordt volop gelachen over het incident, dat voor de marketingmanager in kwestie in ieder geval een goed verhaal oplevert op verjaardagsfeestjes.