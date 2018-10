Mensen bij defensie zijn klaar met mooie woorden

De F-16-vlieger die naar Afghanistan werd gestuurd had geen idee wat hij moest met de vier lange stokken die het centrale magazijn KPU stuurde. Liever had hij een vliegersoverall in het desert-beige gehad. Dat was alleen niet op voorraad, dus moest hij gewoon in zijn groene pak op missie. Geen prettig idee mocht hij neerstorten en gedwongen zijn in de woestijn te overleven. Daar val je in legergroen zo op. Maar het was niet anders. Hij moest het doen met wat er op de plank lag.